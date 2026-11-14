Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Una ‘inestabilidad’ en las comunicaciones de ‘radares obsoletos’ sería la causa de la suspensión en EU de más de 6 mil vuelos.

El Secretario de Transporte de EU, Sean Duffy, aseguró que los anticuados sistemas de radar y telecomunicaciones con los que los controladores transmiten datos en las terminales aéreas comenzaron a fallar a las 15:36 horas, tiempo de México.

La paralización no sólo afectó vuelos en EU, sino alcanzó a terminales de todo el mundo, incluidas las de la CDMX, Monterrey y otras ciudades del País.

La FAA ordenó la suspensión de la actividad aérea debido a «circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad». Se habló, desde el inicio, de problemas en las comunicaciones del control de tráfico aéreo.

Pero la aclaración tardó en llegar, y corrieron especulaciones sobre si era un ciberataque, un atentado terrorista, un mal funcionamiento de un programa de Inteligencia Artificial o, incluso, si estaba relacionado con la caída en el sistema de Microsoft ocurrida el jueves.

A las 16:00 horas, el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, reconoció que el problema no se resolvería pronto.

«No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros… Esto no es otro 11-S. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones», apuntó.

La última vez que EU ordenó la suspensión total de sus vuelos fue en 2023 por un fallo informático en el sistema de avisos a pilotos.

Antes de este antecedente, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 causaron una suspensión total de vuelos durante dos días.

La operación de vuelos se reactivó hasta las 19:30 horas, y fue hasta entonces que se dio a conocer la causa: un equipo obsoleto de la FAA.

«El sistema de control del tráfico aéreo de EU es increíblemente antiguo y depende de un sistema analógico que ha quedado saturado de datos», señaló el Secretario de Transporte, Sean Duffy.

«Esto es una emergencia», añadió, instando al Congreso a proporcionar fondos de emergencia por 50 mil millones de dólares para realizar mejoras o, advirtió, los incidentes continuarán.

Anteriormente, tres fuentes vincularon los problemas con fallos en una red de comunicaciones clave de la FAA, operada por la empresa de defensa y tecnología L3Harris.

Pese a la autorización de reanudar los vuelos en EU, se esperaba que los aeropuertos y aerolíneas tardaran varias horas en recuperar su plena capacidad operativa.

Las otras suspensiones

La parálisis de vuelos en EU es una situación inusual, pero hay algunos antecedentes:

En 2001

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, EU mantuvo cerrado su espacio aéreo por 50 horas.

Aquel día se ordenó a los aviones en vuelo aterrizar en el aeropuerto más cercano de forma inmediata.

En 2023

Este episodio ocurrió el 11 de enero de ese año, luego de una falla en un sistema de advertencia para pilotos.

La suspensión de operaciones aéreas duró aproximadamente 1 hora y 36 minutos.