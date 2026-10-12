Más de la mitad de la red de ciclovías de la ciudad requerirá trabajos de mantenimiento, principalmente en la zona centro, donde el desgaste de las superficies demanda intervenciones y la reposición de elementos de señalización, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.
El funcionario explicó que las labores se realizan de manera gradual debido a la disponibilidad limitada de recursos al cierre del ejercicio presupuestal. Entre las acciones previstas se encuentran la renovación de señalamientos y la reposición de vialetones y boyas violetas que presentan deterioro.
Para determinar el alcance de las intervenciones y los recursos necesarios, la dependencia lleva a cabo un censo y un estudio técnico que permitirán cuantificar el costo total del mantenimiento de la infraestructura ciclista.
Huízar Botello indicó que para el próximo año se contempla solicitar una partida presupuestal mayor, a fin de ampliar la capacidad de atención y dar continuidad a los trabajos de mantenimiento en la red de ciclovías.
Más de la mitad de la red de ciclovías de la ciudad requerirá trabajos de mantenimiento, principalmente en la zona centro, donde el desgaste de las superficies demanda intervenciones y la reposición de elementos de señalización, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.