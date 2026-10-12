Más de la mitad de la red de ciclovías de la ciudad requerirá trabajos de mantenimiento, principalmente en la zona centro, donde el desgaste de las superficies demanda intervenciones y la reposición de elementos de señalización, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

El funcionario explicó que las labores se realizan de manera gradual debido a la disponibilidad limitada de recursos al cierre del ejercicio presupuestal. Entre las acciones previstas se encuentran la renovación de señalamientos y la reposición de vialetones y boyas violetas que presentan deterioro.

Para determinar el alcance de las intervenciones y los recursos necesarios, la dependencia lleva a cabo un censo y un estudio técnico que permitirán cuantificar el costo total del mantenimiento de la infraestructura ciclista.

Huízar Botello indicó que para el próximo año se contempla solicitar una partida presupuestal mayor, a fin de ampliar la capacidad de atención y dar continuidad a los trabajos de mantenimiento en la red de ciclovías.