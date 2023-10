José de Jesús López de Lara

Luego de cometer una serie de asaltos, dos peligrosos delincuentes zacatecanos fueron detenidos por policías estatales y agentes de la Fiscalía General del Estado, tras una intensa persecución policiaca sobre la carretera federal No. 45 sur.

Los sospechosos formaban parte de una banda de asaltantes que había comenzado a operar en Aguascalientes y hasta antes de su arresto ya habían consumado cuatro robos a punta de pistola.

Un tercer delincuente logró burlar el cerco policiaco y escapó en un taxi, aunque ya se encuentra plenamente identificado.

Los asaltos en los que aparentemente están involucrados fueron cometidos a una Farmacia Guadalajara, las oficinas de la sucursal de la CFE que se ubican en avenida Héroe de Nacozari norte, en la colonia Gremial y una tienda Oxxo que se ubica en la avenida Independencia y cruce con la calle Norberto Gómez, en la colonia Industrial.

Su último “golpe” lo perpetraron el martes por la mañana, en una tienda Circle K que se ubica en la calle 16 de Septiembre y cruce con la avenida Paseo de la Cruz, en el Barrio de El Llanito, de donde se apoderaron de dinero en efectivo.

En todos los casos se denunció que los hampones habían escapado en un automóvil Volkswagen Jetta, color azul y placas de circulación del estado de Zacatecas.

Fue el martes a las 13:30 horas que los monitoristas del C5i ubicaron el coche Volkswagen Jetta a través de las cámaras de video vigilancia, por lo que le dieron seguimiento, al tiempo que reportaron su ubicación a las diferentes corporaciones policiacas.

En el cruce del Blvd. José María Chávez y avenida Siglo XXI sur unos policías estatales lograron detectar la unidad automotriz, pero cuando los sospechosos se percataron de su presencia intentaron escapar sobre la carretera federal No. 45 sur en dirección de norte a sur.

De esta forma se inició una persecución policiaca que concluyó a la altura de la Central de Abastos, donde una patrulla de la Policía Estatal logró cerrarle el paso al coche y obligó al conductor a detener la marcha, pero los tres sospechosos descendieron rápidamente y escaparon corriendo en diferentes direcciones.

Uno de los delincuentes fue capturado por policías estatales en la Central de Abastos, mientras que otro de sus cómplices fue arrestado por agentes de la PDI en el Centro Comercial “Plaza Vestir” en donde intentaba esconderse. Un tercer sujeto logró escapar en un vehículo de alquiler.

Aunque no se reveló la identidad de los detenidos, se informó que son originarios del estado de Zacatecas y uno de ellos contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia en aquella entidad.

Asimismo, agentes del Grupo Anti Asaltos de la PDI llevaron más tarde un cateo en el Hotel “Misión” que se ubica en el Blvd. José María Chávez y cruce con la avenida Carolina Villanueva, a la altura de Ciudad Industrial, debido a que en ese lugar se encontraban hospedados los sospechosos.