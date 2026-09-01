Detenido por presunto abuso sexual fue retenido por vecinos en Villas de la Asunción

Elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes efectuaron la detención de un hombre señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en agravio de una adolescente de 14 años de edad, en un suceso registrado en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

De acuerdo con el reporte, oficiales que realizaban recorridos de vigilancia atendieron una llamada emitida al Servicio de Emergencia 911, en la que se alertaba sobre una agresión contra la menor al exterior de un domicilio ubicado en la Avenida Jerónimo de la Cueva.

Al arribar al sitio, los uniformados intervinieron ante la presencia de un grupo de vecinos que agredía física y verbalmente al implicado, a quien habían retenido tras percatarse de los hechos. La madre de la afectada declaró que el individuo interceptó a la joven y le realizó tocamientos en distintas partes del cuerpo antes de ser descubierto por los colonos.

El detenido, identificado como Jaime «N», de 41 años de edad, presentó lesiones derivadas de la confrontación. Por este motivo, fue trasladado al Hospital General Tercer Milenio, donde recibió atención médica por una herida cortante de cuatro centímetros en la región occipital y una fractura en el brazo izquierdo.

Posteriormente, el asegurado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que dio inicio a la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.