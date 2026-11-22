Después de más de una década de los hechos, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) lograron capturar a Arturo “N”, quien tenía pendiente una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio, luego de presuntamente atacar a balazos a su propio primo en el municipio de El Llano.

El violento episodio ocurrió el 13 de abril de 2016, en la comunidad La Paz, donde el ahora detenido se encontró con su familiar y ambos comenzaron a discutir por viejas diferencias personales.

De acuerdo con las investigaciones, la confrontación subió de tono hasta que Arturo presuntamente sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra su primo, provocándole lesiones.

Tras la agresión, el sospechoso escapó a bordo de una camioneta negra, mientras que el ataque dio origen a una investigación por tentativa de homicidio.

Las diligencias permitieron reunir los elementos necesarios para obtener una orden de aprehensión, la cual permanecía pendiente de cumplimentarse.

Finalmente, elementos de la AEIC adscritos al Sistema Tradicional localizaron y detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación jurídica.