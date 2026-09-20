Una riña registrada durante los primeros minutos de este domingo en el fraccionamiento Paseos de la Providencia, en San Francisco de los Romo, terminó con un joven detenido luego de que presuntamente arrojó piedras contra una patrulla y provocó daños en la unidad.

Policías municipales que trabajan bajo el esquema del Mando Coordinado acudieron a la calle Paseo de Santa Julia tras recibir el reporte de una pelea.

Los uniformados intervinieron para dispersar a las personas involucradas; sin embargo, durante la actuación policial, uno de los participantes presuntamente comenzó a lanzar piedras contra una de las unidades oficiales, a la que ocasionó daños.

Ante lo ocurrido, los agentes detuvieron a quien se identificó como Yair N., de 21 años de edad.

El joven fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación en su contra por el delito de daño en las cosas doloso y determinará su situación jurídica.