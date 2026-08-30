Uno de los probables responsables de la agresión contra elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, registrada este sábado en la zona limítrofe entre Villa García y San Rafael de Ocampo, fue detenido y se confirmó que es originario de Aguascalientes.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó la tarde del sábado que la captura fue realizada por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz de aquella entidad.

La detención se produjo como parte del despliegue implementado tras el ataque ocurrido sobre la carretera estatal 47.

El funcionario también actualizó el saldo de personas lesionadas. Precisó que tanto un elemento de seguridad como una persona civil permanecen bajo atención médica y que ambos son reportados estables.

Mientras avanzan las investigaciones, las fiscalías de Zacatecas y Aguascalientes mantienen coordinación para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar en qué territorio comenzó la agresión.

Este punto continúa bajo investigación debido a que el ataque se registró prácticamente sobre la franja divisoria entre ambas entidades, por lo que se realizan diligencias para establecer si el incidente se originó del lado zacatecano o aguascalentense.

Hasta el momento, las autoridades no han difundido la identidad del detenido ni mayores datos sobre su posible participación en la agresión.