Tras permanecer prófugo durante 14 años, finalmente fue capturado el asesino de una joven de 21 años, cuyo cadáver mutilado fue localizado en el año 2010 tirado en el poblado de La Tomatina, municipio de Jesús María.

Su captura fue de manera circunstancial debido a que horas antes fue ingresado al HGZ No. 1 del IMSS, debido a que presentaba un cuadro psicótico y reveló el crimen que había cometido.

El sospechoso fue identificado como José Eduardo, quien este miércoles fue capturado por agentes del Grupo Mandamientos Judiciales de la PDI, durante un operativo llevado a cabo en la colonia Benito Palomino Dena.

Le cumplimentaron una orden de aprehensión por el delito de homicidio doloso calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía, traición y brutal ferocidad, cometido en agravio de quien fuera su pareja sentimental, una joven identificada como Laura Xóchitl Sánchez Hernández, de 21 años y vivió en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos.

En fecha 12 de octubre del año 2010, un campesino que llevaba a pastar sus vacas, localizó el cadáver de la mujer en un terreno en despoblado, en La Tomatina, municipio de Jesús María.

Se encontraba en siete bolsas de plástico color negro y por el estado de descomposición que ya presentaba, se determinó que tenía más de un mes de haber muerto.

Más tarde arribaron policías preventivos de Jesús María, policías estatales, una ambulancia del ISSEA, agentes del Grupo Homicidios de la PME, personal de la Dirección de Servicios Periciales y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

Fue hasta el día 24 de octubre del 2010, que la mujer fue identificada por sus familiares como Laura Xóchitl Sánchez Hernández, quien contaba con 18 años.

Al iniciar las investigaciones, los agentes de la PGJE establecieron que en fecha 24 de septiembre del 2010, la joven salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Rodolfo Landeros, aproximadamente a las 21:30 horas, para reunirse con su novio José Eduardo, ya que iban a acudir a un bar para festejar su cumpleaños.

Sin embargo, su familia ya no volvió a tener noticias de Laura Xóchitl, sino hasta el mes de octubre que encontraron su cadáver. Se estableció que la joven murió de asfixia por estrangulamiento y su cuerpo fue desmembrado con una sierra.

Desde ese momento José Eduardo se convirtió en el primer sospechoso del crimen, máxime que escapó y ya no volvió a ser localizado.

El pasado martes por la noche, personal médico del HGZ No. 1 del IMSS, reportó a la FGE el ingreso de un paciente que presentaba un cuadro psicótico y en su delirio gritaba que había matado a su novia y sentía remordimientos.

Cuando agentes acudieron al nosocomio, José Eduardo ya había sido dado de alta. Sin embargo, al revisar las bitácoras y cámaras de seguridad, lograron identificarlo. Posteriormente, al checarse los archivos, se descubrió que contaba con una orden de aprehensión vigente por un crimen cometido en el año 2010.

Una vez que ubicaron su domicilio en la colonia Palomino Dena, el miércoles por la mañana los agentes de la AEIC implementaron un operativo en el fraccionamiento Benito Palomino Dena, donde lograron su captura, por lo que ya fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal.