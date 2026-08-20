Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la detención de Fausto Corrales Rodríguez es relevante porque demuestra que el caso de Ismael «El Mayo» Zambada no está cerrado.

«La Fiscalía ya tiene que informar, ellos están -como dijimos desde hace muchos meses- la Fiscalía nos ha informado que siguen las investigaciones, que no se ha cerrado este caso.

«Y es relevante esta detención y ya la Fiscalía que informe sobre cómo fue esta detención, y las implicaciones que puede tener para conocimiento de este caso», comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.

Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal consideró que la declaración que vaya a brindar Fausto Corrales servirá para aclarar lo que pasó durante el secuestro de «El Mayo» Zambada.

«(Ayudará su declaración) a aclarar qué fue lo que pasó, sí, espero que sí», añadió la Presidenta.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México a Fausto Corrales Rodríguez, quien acompañó a Héctor Melesio Cuén Ojeda a la reunión en la que fue asesinado y, al mismo tiempo, fue secuestrado Ismael «El Mayo» Zambada, el 25 de julio de 2024 en Culiacán, Sinaloa.

La dependencia informó que Corrales fue capturado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con base en una orden de aprehensión por encubrimiento en el homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

De acuerdo con las investigaciones, «Fausto ‘N’ habría acompañado a Héctor ‘N’ a la reunión en la que Ismael ‘N’ sería secuestrado, presenciando los hechos», informó la Fiscalía en un comunicado.

«Posteriormente, se presume que incurrió en una serie de contradicciones en sus declaraciones y habría omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a la autoridad, obstaculizando así el esclarecimiento de los hechos».