Más de 100 vapes con principio activo de cannabis y nicotina fueron asegurados por policías estatales dentro de una empresa de paquetería ubicada sobre la carretera federal 45 Sur, cerca de la comunidad de Los Arellano.

El hallazgo se registró después de que trabajadores de la compañía detectaron un paquete con contenido sospechoso y solicitaron la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Al establecimiento acudieron elementos de la Policía Estatal y personal del Grupo K9, cuyos binomios caninos realizaron un rastreo entre los paquetes almacenados en el lugar.

Durante la revisión fue localizado el envío señalado y, tras inspeccionarlo, los uniformados encontraron en su interior más de un centenar de dispositivos electrónicos para vapeo. De acuerdo con la autoridad estatal, algunos contenían principio activo de cannabis y otros nicotina.

La mercancía quedó asegurada y posteriormente fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

Los dispositivos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, instancia que abrió la investigación correspondiente para determinar la procedencia y destino del paquete.