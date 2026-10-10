El Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) ha realizado alrededor de 20 mil evaluaciones mediante herramientas tecnológicas y de neurociencia para identificar problemas de salud mental. Los resultados indican que el 3% de las personas examinadas presentó señales de riesgo relacionadas con ansiedad, depresión, insomnio y conducta suicida.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, el director del ISSEA, Rubén Galaviz Tristán, informó que esta estrategia permite detectar oportunamente alteraciones emocionales y canalizar a los pacientes hacia los servicios de atención psicológica.

Explicó que el programa comenzó en planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA), ante la preocupación por la presencia de conductas de autolesión entre los estudiantes, particularmente mediante cortes en la piel como manifestación de ansiedad.

Posteriormente, las evaluaciones se extendieron a otras preparatorias, universidades privadas, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Policía Estatal y la XIV Zona Militar.

Galaviz Tristán sostuvo que la identificación temprana ha permitido intervenir de manera preventiva entre los jóvenes, considerados uno de los grupos que requieren mayor atención debido a la presencia de trastornos emocionales y conductas de riesgo.

Precisó que los casos detectados son canalizados a tratamientos psicológicos convencionales, mientras que las herramientas tecnológicas funcionan como mecanismos de evaluación y detección.

Respecto al consumo de drogas, señaló que continúa el análisis de los resultados obtenidos mediante esta tecnología, por lo que todavía no existen conclusiones sobre su relación con las adicciones.

Finalmente, estimó que hacia finales de este año estarán disponibles los primeros resultados de las evaluaciones realizadas entre los grupos de población con problemas de consumo de sustancias.