Tres motocicletas fueron aseguradas en operativos distintos realizados por policías del Mando Coordinado en Asientos, Tepezalá y Jesús María, luego de detectar ausencia o alteraciones en sus números de serie.

El primer caso ocurrió en el cruce de la carretera Estatal 129 y la calle Laureles, en la comunidad de Jarillas, Asientos. Los uniformados localizaron una Italika FT125TS negra, sin placa de circulación y sin la placa correspondiente al número de serie, por lo que procedieron a asegurarla.

En la comunidad de San Antonio, Tepezalá, los agentes detectaron sobre la terracería Ricardo Flores Magón a José Luis “N”, de 33 años, cuando conducía una motocicleta tipo Cross negra sin placa. Durante una revisión preventiva encontraron alteraciones en el número de serie del vehículo, que también quedó asegurado.

El tercer aseguramiento se registró sobre la carretera Estatal 52 y avenida Siglo XXI, en la colonia La Cañada, Jesús María. Ahí fue localizada una motocicleta Italika blanca que carecía tanto de placas de circulación como de número de serie.

Las tres unidades fueron trasladadas ante la Fiscalía General del Estado, donde permanecerán mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se determina su propiedad legal.