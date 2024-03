Alfredo González Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- A poco más de dos meses de que los mexicanos salgan a las urnas para votar en lea elecciones del 2 de junio, especialistas en ciberseguridad y representantes del sector financiero alertaron por fraudes con falsas credenciales de elector que vulneran mecanismos de seguridad del Instituto Nacional Electoral (INE) como emisor.

«Así como sucede en fraudes financieros con documentos apócrifos, estos documentos apócrifos pueden llegar a usarse en las urnas durante las elecciones del 2 de junio», advirtió David Taboada, presidente del Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad (Consejo Sí).

El organismo agrupa desde el 2020 a empresas encargadas de prevenir fraudes cibernéticos a nivel nacional e internacional.

«Hay casos de fraude en los que las credenciales de elector circulan por medios digitales como e-mail o WhatsApp en los que ha sido posible falsificar la imagen que se transmitió.

«Pero cuando el documento falso existe físicamente tendría que haberse emitido con la colaboración de personas dentro del INE».

Emanuel González Zambrano, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple de México (Asofom), reveló que en operaciones financieras ya les tocó a as Sofomes detectar casos de suplantación de identidad para cometer fraudes en los que han descubierto credenciales de elector apócrifas.

«Tenemos un problema de suplantación de identidades que por elevar nuestros riesgos nos encarece la operación.

«Como no los podemos mitigar, queremos colaborar con el INE para ver cómo podemos combatir esta práctica ilegal».

Taboada señaló que es común que en algunos trámites o servicios los usuarios circulen su INE por la vía digital, lo que lo deja vulnerable a una falsificación.

«Pero el el origen del fraude no fue electrónico y existe físicamente una credencial de elector falsa, la única forma que veo que pudo darse es con la colaboración de alguien desde el interior del INE.

«No hay una sola entidad pública o privada que esté exenta de un ciberataque, pero el INE es de los que tienen mayor seguridad, aunque puede recibir, por ejemplo, actas de nacimiento falsas aparentemente expedidas por el Registro Civil, que toman como válidas».

El especialista calificó como grave la falsificación de la INE, pues hasta la Presidencia es vulnerable.

«En estas elecciones habrá muchos ataques como una motivación político electoral y creo que el ataque a la Oficina de la Presidencia está insertado en esa dinámica

«Y de pronto habrá ataques digitales a los cuarteles de los candidatos a la Presidencia o de entidades federativas que se renuevan, porque el espionaje habilitado con herramientas tecnológicas, ofrece mucha más información que lo que podría lograr el tradicional.

«El INE ha debido madurar su ciberseguridad y aun cuando sin llegar a la excelencia, está de bien para arriba, pero en el Registro Civil, por lo que nos ha tocado ver, está de mal para abajo».

Javier Garza, vicepresidente de la Asofom y ex presidente de esa agrupación en la Zona Norte, coincidió en que existen este tipo de fraudes.

«Ha habido suplantación de identidad de Sofomes, hojas electrónicas iguales a las de una Sofom, que no somos nosotros y eso ya lo denunciamos.

«Pero estamos todo el sector en la tarea de ver cómo cuidarnos porque tenemos mucha información de nuestros clientes y tenemos una responsabilidad, como la tienen también en cualquier banco, de cuidar la información que recibimos de la clientela».