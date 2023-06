La Fiscalía General del Estado tiene identificada la operación de «halcones» que pasan información a integrantes de grupos delictivos en la región norte del estado. El fiscal Jesús Figueroa Ortega reveló que se trata principalmente de jóvenes menores de edad que utilizan vehículos, teléfonos celulares e incluso equipos de radio comunicación en municipios como Asientos, Cosío y Rincón de Romos. «Hemos detectado a adolescentes en automóviles, motocicletas y presumiblemente pasan información a otras personas ubicadas en las carreteras», agregó.

Informó que la Fiscalía no ha realizado ninguna detención de este tipo de personas, ya que no se les puede fincar una responsabilidad penal, y sólo en algunos casos se ha logrado presentar a personas como testigos debido a su vinculación con probables hechos delictivos. Señaló que esta actividad no está tipificada dentro del Código Penal del Estado, por lo cual se espera que pronto pueda legislarse en el Congreso Local para poder sancionar este delito.

Aún no se ha recibido una petición de opinión sobre una posible modificación legislativa para incorporar las actividades de «halconeo» como delito, pero cuando se solicite la opinión de la Fiscalía, seguramente será positiva para incorporar este tipo penal, subrayó. Figueroa Ortega refirió que este tipo penal ya está aprobado en la legislación de diversas entidades federativas, lo que ha permitido sancionar este tipo de prácticas.