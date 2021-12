Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-En recorridos realizados por almacenes estatales de los diversos estados de la República, el Insabi ha detectado la existencia de medicamentos que ya caducaron y que nunca fueron entregados a los establecimientos de salud, denunció Juan Ferrer, titular de la institución.

En entrevista, el funcionario aseguró que se trata de una situación recurrente que han detectado en recorridos realizados. La última detección se realizó en las dos semanas previas.

Ante esta situación, aseguró Ferrer, el Insabi realizó las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública, contra los funcionarios que estén implicados.

El funcionario explicó que el Insabi no tiene atribuciones para revisar a detalle la situación y por ello recurrió a la Función Publica.

«(En los almacenes estatales) no nos dejaban pasar, cuando ya pasamos y nos damos cuenta, pues no nos dejan revisar todo lo que está mal.

«No tenemos atribuciones para revisar, no nos dejan, por eso estamos requiriendo que vaya Función Pública; es Función Pública la que tiene que ir y poner orden; ya están yendo los contralores», aseguró.

Detalló que se trata de medicamentos caducos y lo que corresponde es hacer su clasificación y determinar el lote, cuándo se mandó y determinar la cantidad desperdiciada.

La Secretaría de Salud ha denunciado que en los almacenes de medicamentos de los estados no siempre hay el control adecuado de existencias y que el reporte de recibido de los insumos ha tomado incluso más de un mes, lo que retrasa su reparto a las instituciones.

Por otra parte, operadores logísticos han denunciado que en los estados han encontrado dificultades en materia de distribución.

Empresas contratadas por el Gobierno para la distribución de medicamentos en el País han asegurado que entre los principales obstáculos que enfrentan es la falta de infraestructura en los almacenes estatales que persiste desde hace años.

Una de las principales problemáticas es que encuentran almacenes estatales saturados, por lo que han tenido que regresar los productos.

Los actuales distribuidores han resentido también la falta histórica de red de frío en instituciones encargadas de recibir medicamentos, por lo que no pueden efectuar la entrega.

Por otra parte, durante la reciente reunión que el Insabi sostuvo con padres de niños con cáncer, Ferrer anunció que la dependencia está abierta a organizar visitas a los almacenes estatales con los representantes colectivos de padres para que presencien la entrega de fármacos.

Además, precisó, se invitará a los ciudadanos a que se sumen a los Comités de Contraloría Social para que se verifique que los medicamentos se están suministrando a los centros de salud de manera adecuada.

¡Participa con tu opinión!