Detectan a sujeto con orden de captura en San Francisco de los Romo

Un hombre de 38 años fue detenido en calles del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en San Francisco de los Romo, luego de que policías municipales detectaron que existía una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado a nombre de una persona con sus datos.

La captura ocurrió sobre la calle San Andrés, donde oficiales de la Policía Municipal que trabajan bajo el Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia. Durante el recorrido observaron a un individuo que, al notar la presencia de la patrulla, presuntamente adoptó una actitud evasiva.

Los uniformados decidieron interceptarlo para efectuar una inspección preventiva. El hombre se identificó como Eduardo “N”, de 38 años, y sus datos fueron consultados en el Sistema Plataforma México.

La revisión arrojó la existencia de una orden de aprehensión vigente por robo calificado, emitida en Aguascalientes.

Ante el resultado, Eduardo “N” fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

Será en esa instancia donde se determine su situación jurídica y se descarte que pueda tratarse de un homónimo.