Un total de 25 negocios irregulares dedicados al acopio de materiales fueron detectados hace aproximadamente dos meses en la zona metropolitana de Aguascalientes. Esta situación representa uno de los principales problemas para el gremio formal del reciclaje y debe ser atendida por las autoridades competentes, afirmó Juan Ramón Landeros Ramírez, presidente de la Asociación de Recicladores Ecológicos.

El dirigente señaló que estos establecimientos operan fuera de la regulación y participan en la recepción y comercialización de materiales reciclables, lo que genera una competencia desleal para los negocios que cumplen con los requisitos establecidos. Explicó que se concentran en la zona metropolitana, donde existe una demanda constante de productos como plástico PET, aluminio, chatarra y otros metales.

De acuerdo con el representante del sector, estos establecimientos pueden recibir prácticamente cualquier tipo de material, al igual que un centro de acopio formal, pero sin contar con los permisos correspondientes. Landeros Ramírez advirtió que la falta de regulación también puede facilitar la recepción de productos cuya procedencia sea irregular, debido a que estos negocios no necesariamente aplican los mismos controles que los establecimientos formalmente constituidos.

En contraste, explicó que los integrantes de la Asociación de Recicladores Ecológicos cuentan con criterios definidos sobre los materiales que pueden adquirir y aquellos que no deben recibir. Además, disponen de información para orientar a los establecimientos afiliados sobre estas restricciones.

Consideró que la competencia desleal persiste como un problema que no ha podido erradicarse y que requiere una mayor intervención de las autoridades para ordenar la actividad de los centros de acopio.