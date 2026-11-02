Daniel Reyes Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- Las triangulaciones de recursos estatales hacia el despacho legal del Gobernador Samuel García tienen algo en común: la rapidez de las transferencias.

Esto contrasta con la tardanza en los pagos que muchos proveedores del Estado padecen.

El pasado 20 de mayo se publicó que Suministro MYR, uno de los principales proveedores de alimentos del Estado, completó la triangulación a Firma Jurídica y Fiscal, el despacho del Gobernador y su padre, en dos horas.

La rapidez en las operaciones es una característica que comparte con otros proveedores que estarían en un esquema de desvíos confirmado el viernes por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández.

Aunque la ASF no reveló las empresas, los montos transferidos por tres de ellas coincide con lo que ha documentado EL NORTE, incluyendo los 202.9 millones de pesos realizados por Suministro MYR.

A partir de nueva documentación, es posible establecer el patrón de transferencias exprés.

Un ejemplo es la empresa TXAT Latam, que completó la triangulación en menos de 24 horas.

El 5 de octubre del 2023 recibió dos transferencias del Estado por 20.6 millones de pesos y, al día siguiente, transfirió 2 millones 063 mil 420 pesos a la consultora Ferro & Méndez, intermediaria que de manera inmediata movió ese monto a Firma Jurídica y Fiscal.

Cinco días después, TXAT Latam operó otra triangulación a través de cinco empresas de una presunta red facturera.

Según documentación bancaria, el 11 de octubre la empresa hizo cinco transferencias por 5.8 millones de pesos a Business Administration & Accounting, Compacta Solutions MX, Idealo Publicidad de Coahuila, Ingenia Solutions del Noreste y Mantenimiento, y Limpieza en las Alturas, que a su vez concentraron los recursos en Operadora de Licencias y Franquicias.

Al día siguiente, este integradora envió 2.9 millones de pesos a Ferro & Méndez, que ese mismo día envió ese monto al despacho del Gobernador y su familia.

Otro ejemplo es el del contratista de obras carreteras estatales Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA).

El 7 de julio del 2023, esta empresa recibió dos transferencias del Estado por 38.6 millones de pesos y transfirió 7 millones 429 mil 104 pesos a la cuenta de su socio, Leobardo Arturo Flores.

Sólo 25 minutos después, el socio envió esa cantidad a Desarrollos de Infraestructura de la Laguna (DILSA), otra empresa del grupo, que tras 10 minutos movió ese monto al despacho del Gobernador.