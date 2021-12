Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que en su intento por lograr que se realice la consulta de revocación de mandato, los activistas vinculados a Morena han registrado datos de difuntos y hasta fotos de perros y objetos como sillas o lapiceros en la recolección de apoyos para ese ejercicio en abril de 2022.

Hasta el 14 de diciembre, el INE ha detectado, 218 mil firmas con irregularidades entre el millón 195 mil 692 que se han ingresado por la aplicación móvil, es decir, un 18.2 por ciento tiene anomalías.

Para que una firma sea válida, se debe contar con las fotografías de la credencial de elector por ambos lados y del rostro de la persona al momento de dar su apoyo, así como su rúbrica.

Sin embargo, los promotores de la consulta han entregado 67 mil 867 firmas con fotografías no válidas, pues en lugar de la imagen de la ciudadano aparece una mascota, el monitor de una computadora con una persona -que puede o no ser el solicitante-, la silueta oscura que usa el INE en su promocional de la credencial de elector o toda clase de objetos, como muebles o utensilios.

«Le toman fotos a un perro, a objetos o le sacan foto a la persona mostrando su credencial, pero no se le ve el rostro, no sabemos si realmente es la persona. Es un mal uso, no sé qué tan deliberado y doloso, pero sí es un mal uso de la aplicación», resumió el coordinador de Procesos Tecnológicos del INE, Alejandro Andrade.

Otros 36 mil 879 firmas fueron enviadas con una imagen de la fotocopia de la credencial de elector, en lugar de la original.

Hasta el momento, de los registrado, 12 mil 625 están dados de baja de la Lista Nominal, principalmente porque sus plásticos ya no son vigentes, tiene suspendidos sus derechos o por usurpación de identidad. En 153 casos se usó el plástico de una persona que ya falleció.

Estas cifras tenderán a subir, pues los morenistas tienen hasta el 25 de diciembre para incorporar firmas.

El caos que viene

A partir del 26 de febrero el INE iniciará con la revisión de más de 2 millones de firmas impresas.

El coordinador de Procesos Tecnológicos advirtió que serán muy meticulosos, por lo que pasarán por diversos filtros.

En esta etapa, los promoventes podrán estar presentes en la revisión del paquete de firmas que entregaron.

Los apoyos que pasen la prueba, serán capturadas en un sistema para cruzar sus datos con la Lista Nominal, y verificar si no tienen las mismas anomalías que las detectadas en la aplicación móvil.

Actualmente el INE cuenta con 100 personas trabajando en dos turnos de 8 horas, se contratarán 200 más después del 26 de diciembre, y para enero se prevé contar con 300 adicionales.

El Instituto tiene hasta el 3 de febrero para entregar los resultados.

Si antes de esa fecha se alcanzan los 2 millones 758 mil 277 firmas válidas, y se cumple con la distribución en 17 estados, se suspende y el conteo y se podría emitir la convocatoria.

El top de las trampas en busca de la consulta de revocación de mandato:

Foto no válida: 67,867

Fotocopia de credencial: 36,879

Firma no válida: 16,172

Credencial no válida: 10,046

Sin firma: 1,275

Bajas:

Pérdida de vigencia: 11,438

Defunción: 153

Cancelación de trámite: 434

Suspensión de derechos: 493

Apoyos duplicados: 46,953

No encontrados en la LN: 11,236

