Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- De los 2 mil millones de pesos que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa haber desviado a ex colaboradores de Javier Duarte, el ex Secretario de Finanzas y Administración de Veracruz, Fernando Charleston Hernández, sólo fue procesado por una operación de 100 mil pesos.

El miércoles pasado, un juez federal vinculó a proceso por el delito de peculado a Charleston, así como a Tomás José Ruiz González, también ex Secretario de Finanzas; Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas, y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera.

De acuerdo con documentos del caso, el presunto desvío deriva de la «Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables», del 12 de diciembre de 2012, a través de la cual se hicieron aportaciones federales al sector educativo de Veracruz por 2 mil millones de pesos.

El 18 de diciembre de 2012, un día después de recibir los recursos, la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefiplan) transfirió mil 999 millones 900 mil pesos a la cuenta concentradora 0446100368 de BBVA, del Gobierno del Estado, y dejó pendiente la transferencia de 100 mil pesos.

Esta última suma fue traspasada hasta el 20 de diciembre de 2013 a la cuenta 0190727164 de BBVA, también a nombre del Gobierno de Veracruz.

De acuerdo con fuentes de su defensa, es únicamente por esta última operación que Charleston fue vinculado a proceso el pasado miércoles, ya que se desempeñó como titular de la Sefiplan de 2013 a 2014.