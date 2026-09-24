Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: El falso decomiso «histórico» de huachicol en San José de Iturbide ya cobró su primera «víctima».

Ayer fue anunciada la destitución de su cargo de delegado de la FGR en Guanajuato de Juan Francisco Vera.

El jueves 17 de septiembre, un día antes de la visita de Claudia Sheinbaum a Guanajuato, fue anunciado, tanto por la Policía estatal de Guanajuato, como por la propia FGR, el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible presuntamente ilegal en una planta de almacenamiento de la empresa SIMSA.

Sin embargo, aún no se acredita la ilegalidad del combustible, además de que la empresa SIMSA alegó que no era de su propiedad sino de otras firmas y existían los permisos correspondientes.

Aunque el aseguramiento se reportó el 17 de septiembre, en realidad hubo una simple visita a la planta el 4 de septiembre, y el 10 de septiembre retomó actividades normales.

El sábado pasado, en un viraje en sus indagatorias, la FGR informó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atraía el caso en una admisión de que el operativo corrió bajo la responsabilidad de Vera en su calidad de delegado estatal.

Juan Francisco Vera llegó como delegado de la FGR a Guanajuato en enero pasado para ocupar el cargo que se encontraba vacante tras la salida de Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal estatal con la Gobernadora panista Libia García.

Vera había dejado la dirección de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito de la SSP con Omar García Harfuch.