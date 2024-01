CDMX.- La reciente desclasificación de documentos legales en Nueva York ha sacado a la luz las conexiones de varias figuras prominentes con el financiero y socialité Jeffrey Epstein, quien se suicidó en 2019 antes de enfrentar juicio por delitos sexuales. La lista incluye nombres de la talla del Príncipe Andrés de Inglaterra, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, Bill Clinton, Al Gore, Naomi Campbell y Stephen Hawking, entre otros.

Estos documentos, que forman parte de una demanda contra Ghislaine Maxwell, ex-amante y cómplice de Epstein, revelan que estas personalidades tenían alguna relación, principalmente de amistad, con el traficante sexual. Sin embargo, no se les acusa de complicidad en sus crímenes.

Por otro lado, una víctima de Epstein, Johanna Sjoberg, mencionó haber conocido a Michael Jackson y David Copperfield en la casa de Epstein en Palm Beach. Sjoberg aseguró no haber tenido contacto con Jackson, pero afirmó que Copperfield cenó en una de las residencias de Epstein y mostró interés en la relación del financiero con chicas jóvenes.

El Príncipe Andrés ha sido uno de los más afectados por su asociación con Epstein. Fue acusado de abuso sexual por Virginia Giuffre, una de las acusadoras más prominentes de Epstein, pero llegaron a un acuerdo civil. Donald Trump y Bill Clinton también aparecen en los documentos. Mientras Trump es mencionado como un conocido de Epstein sin implicaciones de comportamiento delictivo, Clinton era más cercano al financiero y se le menciona varias veces, aunque sin indicios claros de delitos.

Al Gore y Naomi Campbell, aunque mencionados, no fueron vistos por las víctimas. Rumores sobre la participación de Stephen Hawking y Oprah Winfrey en reuniones con Epstein no han sido confirmados.

Decenas de mujeres han acusado a Epstein de forzarlas a prestar servicios sexuales en su isla privada y otras propiedades. Epstein murió en una celda de cárcel en 2019, en un caso dictaminado como suicidio. (Staff/Agencia Reforma)