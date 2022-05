Veronica Gascón Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El salario promedio en el País se ubica en 14 mil 414 pesos, lo cual refleja una recuperación pese a los problemas económicos derivados de la pandemia, afirmó la Secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde.

Dijo que no solo se ha reportado una mejora en los salarios mínimos, sino en el resto de las remuneraciones, ya que en 2018 el salario promedio era de apenas 10 mil pesos.

«Hoy podemos estar seguro de que hemos avanzado en la recuperación del salario, en el caso del salario mínimo y gracias a todos: Gobierno, sindicatos y empresas de manera prácticamente unánime en tres años se recuperó 71 por ciento del poder adquisitivo.

«Si consideramos que es suficiente, no, tenemos que seguir avanzando, pero hemos logrado ese incremento para las mujeres y hombres que menos ganaban», dijo al participar en la inauguración del Congreso Nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos.

Agregó que en el salario promedio se están tocando topes históricos.

«Ahora el salario promedio está en 14 mil 414, cuando llegamos a estas alturas de 2018 estaba poquito encima de 10 mil pesos», afirmó.

Alcalde agregó que durante décadas se ofreció al País como uno de los destinos donde se podía invertir porque se prometían salarios bajos, además de control sindical.

«Donde se prometían muchas otras acciones antidemocráticas que no protegían a los trabajadores», advirtió.

Por otro lado, comentó que gracias al compromiso de las empresas, Gobierno y trabajadores, se han logrado recuperar los empleos que se perdieron durante la pandemia. Y adicionalmente se generaron otros 400 mil.

