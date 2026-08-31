El Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) presentó el Primer Informe de Labores correspondiente a la gestión de María José Ocampo Vázquez como magistrada presidenta del Poder Judicial de Aguascalientes.

La presentación se llevó a cabo en la sede del Poder Legislativo, donde se expusieron las actividades realizadas durante el primer año de Ocampo Vázquez al frente del STJE.

Al acto acudió la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, quien reconoció el trabajo desarrollado durante este periodo y se refirió a la relación institucional entre los poderes estatales.

Durante el encuentro también se abordó la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, bajo el principio de respeto a la autonomía de cada uno de ellos.

La administración estatal planteó mantener el diálogo institucional con el Poder Judicial en asuntos relacionados con la justicia, la legalidad y la certeza jurídica.

El informe forma parte del ejercicio de rendición de cuentas del Poder Judicial estatal sobre las labores desarrolladas durante el primer año de la actual presidencia del Supremo Tribunal de Justicia.