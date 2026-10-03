Aguascalientes se consolidó en el segundo lugar nacional del Índice de Progreso Social y logró una disminución superior al 66% en sus indicadores de pobreza extrema, de acuerdo con los avances en materia de desarrollo social presentados al cumplirse cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez.

Entre las acciones institucionales reportadas, el número de apoyos otorgados mediante el programa Oportunidades y la Tarjeta Soluciones registró un crecimiento superior al 800% para atender necesidades de salud, educación y nutrición.

En materia alimentaria, la estrategia NutriAguascalientes alcanzó la distribución de más de 18 millones de raciones de comida caliente. El número de comedores escolares y comunitarios aumentó un 167%, hasta sumar 292 espacios, mientras que la entrega de alimentos nutritivos creció un 275%.

Asimismo, las Casas del Bien Común acumulan más de 300 mil atenciones mediante comedores y la impartición de 200 cursos y actividades gratuitas. En el rubro de asistencia social, la entrega de apoyos gratuitos a través del Instituto de Beneficencia Pública creció más del 46% e incluyó prótesis, aparatos auditivos, lentes y sillas de ruedas.

Respecto a la atención de adultos mayores, se reportan 34 mil 800 personas atendidas en estancias de día y 645 beneficiarios del programa Sonrisas Gigantes que recibieron prótesis dentales. También se realizaron reuniones familiares tras décadas de separación mediante el esquema Reencontrando Corazones.

En materia de protección a la infancia y a los sectores vulnerables, se puso en marcha el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el DIF Estatal, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública.

A estas acciones se suman los avances en la construcción de Casa Libertad, el Centro de Terapia Asistida con Animales para personas con autismo, parálisis cerebral o síndrome de Down, y la entrega de botones de vida con un tiempo de respuesta proyectado de menos de siete minutos.