Aguascalientes se ubica entre los primeros cinco lugares nacionales en diversos indicadores relacionados con la educación, la salud, el empleo y la esperanza de vida de las mujeres, de acuerdo con cifras del INEGI y del CONAPO. El Gobierno del Estado, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, atribuyó estos resultados a las políticas y acciones impulsadas por su administración para ampliar las oportunidades de desarrollo de la población femenina.

En materia educativa, el 28.8% de las mujeres de 15 años y más cuenta con estudios de nivel superior, proporción que coloca a la entidad en el quinto lugar nacional. El dato corresponde a la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, cuyos resultados fueron publicados en 2026.

Respecto a la participación laboral, Aguascalientes ocupa el primer lugar del país por contar con la población femenina ocupada más joven, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, correspondiente al segundo trimestre de 2026.

En el ámbito de la salud, el 68.9% de las mujeres está afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), porcentaje que sitúa al estado en la tercera posición nacional, conforme a los resultados de la Encuesta Intercensal.

Por otra parte, las estimaciones del CONAPO para 2026 establecen que las mujeres de Aguascalientes tienen una esperanza de vida promedio de 80.5 años, indicador que ubica a la entidad en el cuarto lugar del país.

En cuanto a la atención médica, durante 2024 se registraron 29 mil 306 consultas relacionadas con el cáncer de mama, cifra que, según información de la Secretaría de Salud, colocó al estado en la primera posición nacional en este rubro.

El Gobierno estatal señaló que estos indicadores forman parte del seguimiento a las condiciones de vida de las mujeres y reiteró que continuará impulsando acciones dirigidas a ampliar sus oportunidades educativas, laborales y de atención médica.