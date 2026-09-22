Aguascalientes se mantiene entre las entidades con resultados destacados en diversos indicadores del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que mide las capacidades de los 32 estados para generar, atraer y retener talento e inversión.

De acuerdo con los resultados, la entidad sobresale principalmente en los subíndices de Innovación y Economía y Mercado de Trabajo, relacionados con el desempeño productivo, la atracción de capital, el comercio exterior y las condiciones laborales.

En materia de inversión extranjera directa, Aguascalientes ocupa el cuarto lugar nacional. El indicador refleja el flujo de capital destinado a proyectos productivos en la entidad y forma parte de las variables consideradas para evaluar su capacidad de competir por nuevas inversiones.

En comercio exterior, el estado se coloca en la quinta posición del país por sus exportaciones, impulsadas por la actividad de las empresas instaladas en territorio estatal y su participación en mercados internacionales. A este desempeño se suma la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas a cadenas productivas y comerciales.

El ICE 2026 también registra resultados favorables en el mercado laboral. Aguascalientes se encuentra en el quinto lugar nacional entre las entidades con menor desigualdad salarial, indicador que permite observar las diferencias existentes entre los ingresos de las personas trabajadoras.

Asimismo, figura entre los cinco estados con menor proporción de población cuyos ingresos se encuentran por debajo de la línea de bienestar, variable utilizada para dimensionar la capacidad económica de los hogares para cubrir sus necesidades.

El Índice de Competitividad Estatal analiza 53 indicadores distribuidos en seis subíndices. Su propósito es identificar las condiciones que ofrecen las entidades para el desarrollo económico y la generación de oportunidades, además de medir su capacidad de adaptación ante los cambios tecnológicos y las transformaciones de la economía mundial.