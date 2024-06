Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -Ante el revuelo que ha causado la serie ¿Quién Lo Mató?, en referencia al asesinato de Paco Stanley hace 25 años, Paola Durante expresa su desacuerdo, y porque considera que han lucrado con su historia, demandará para que le den lo correspondiente.

«Siento que después de 25 años se me está haciendo justicia, porque hicieron ver la realidad, porque yo no era la que decía nada. Hay cosas que sí pasaron, muy fuertes, pero otras no.

«Voy con mi equipo legal para proceder, mi abogada que está acá, mi abogado, Roberto Flores. No puedo hablar mucho de esto; ellos se van a encargar. No es pelear, no es enojarme, hace 25 años no alcé la voz, pero sí creo que cuando compartes el pastel, te va mejor», dijo Durante en conferencia de prensa.

Y reiteró que, aunque hay muchas versiones sobre lo que sucedió en el asesinato de Stanley, ella es la única que sabe lo que pasó y que espera que sea una demanda en contra de los responsables de la serie que transmite Prime Video.

«Sí vamos a demandar, tiene que ser por algo bueno. Todo mundo ha ganado con esta historia, menos nosotros, hemos sido juzgados, señalados, maltratados y perdimos la oportunidad de muchas cosas. Entonces, que nos compartan. Y lo digo: ‘Nadie puede contar mi historia porque yo sólo la conozco, la viví en carne propia'», destacó la uruguaya aún no nacionalizada mexicana.

Radicada en Puerto Vallarta, y enjuiciada e investigada por su presunta responsabilidad en el caso de Stanley, Paola fue declarada inocente de los cargos y en la teleserie más reciente es personificada por Belinda.