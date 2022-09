Desprecia Chris Rock disculpa de Will Smith

CDMX.- El comediante Chris Rock incluyó nuevos comentarios sobre la bofetada que le propinó Will Smith durante la ceremonia de los Premios Óscar en su gira europea de monólogos junto con Dave Chappelle.

«A la mie*** tu video», comentó Rock, quien subió primero al escenario el sábado en la O2 Arena de Londres, en una aparente respuesta a la disculpa que la estrella de Richard King: Una Familia Ganadora compartió en YouTube.

En el clip publicado en julio, Will aceptó que fue un error la forma en la que reaccionó al chiste sobre la alopecia de su esposa, Jada.

Al igual que en anteriores ocasiones, Chris Rock señaló el efecto de escozor de la bofetada de Smith.

«Sí, esa mie*** dolió. Hizo de Ali. Yo ni siquiera puedo hacer del (ex boxeador profesional) Floyd Mayweather».

El cómico volvió a referirse al histrión como «Suge Smith», en alusión al antiguo ejecutivo musical de Death Row Records, Suge Knight, quien actualmente cumple una condena de 28 años de cárcel por homicidio voluntario.

A Rock le siguió Chappelle, quien imploró a los miembros del público que fueran ellos mismos, a diferencia de Smith, de quien dijo que «imitó a un hombre perfecto durante 30 años». (Staff/Agencia Reforma)