Selene Velasco Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El desplome en la Línea 12 pudo haberse evitado, concluyó DNV en su tercer análisis causa-raíz, donde concluye que hubo una «falla en cascada» que llevó al colapso; el cual dejó 26 muertos y más de 100 heridos.

Grupo REFORMA accedió al análisis causa-raíz de la empresa noruega contratada por el Gobierno de Claudia Sheinbaum, y a la que ahora demandó por la vía civil y amagó con hacerlo también penalmente.

En el documento, la empresa noruega sostuvo sus hallazgos emitidos en los análisis anteriores sobre las causas inmediatas del colapso: pandeo de vigas, falta de pernos funcionales y pérdida de estructura compuesta.

En esta última entrega añade que, si las administraciones hubieran cumplido de forma efectiva con la vigilancia y cumplimiento de acciones, denominadas barreras, desde el diseño, construcción y mantenimiento, el colapso no hubiera ocurrido.

«DNV identificó y evaluó cuatro barreras preventivas para la amenaza de pérdida de la estructura compuesta (falla por esfuerzos cortantes) que, de haber sido efectivas, habrían evitado el colapso del puente elevado», concluyó.

La empresa enlistó las cuatro barreras fundamentales de las que estaban a cargo todas las administraciones y que fallaron o faltaron, desde el diseño, construcción y mantenimiento. No bastaba con atender sólo una, indicó DNV.

El diseño no apegado a estándares reconocidos a nivel mundial fue la primera barrera fallida, enlistó, seguida por una barrera faltante, correspondiente a la certificación y supervisión de las obras de ingeniería civil.

Mientras que otra barrera fallida fue la instalación inadecuada de pernos y una última barrera fallida fue la no inspección regular de las obras de ingeniería civil, conforme al manual de mantenimiento.

El escenario más probable para el desplome, concluye DNV, involucró la iniciación y propagación de grietas por fatiga en las soldaduras de los pernos en el tramo medio, realizadas sin cumplir con los estándares mínimos, después de algunos años de operación.

«El número de pernos que fallaron en el tramo medio fue tal que las tensiones sobre los pernos intactos excedieron la capacidad final de los pernos más débiles en la porción oeste del puente elevado, ocasionando una falla en cascada de los pernos.

«Este proceso aumentó la longitud de la viga no arrostrada por concreto, y finalmente ocasionó inestabilidad y un modo de falla por pandeo, causando el colapso de la sección elevada del puente», se lee en el documento.

La Jefa de Gobierno rechazó cualquier responsabilidad, acusó una campaña en su contra y dijo que se sienten «muy tranquilos y seguros» de su actuar.

¡Participa con tu opinión!