Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Marina desplegó personal en instalaciones de empresas mineras de Michoacán y estableció convenios con compañías del sector para proteger sus operaciones e impedir que grupos criminales se apoderen de minerales.

El Secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que la vigilancia forma parte de las acciones implementadas para proteger actividades productivas, particularmente las vinculadas con el puerto de Lázaro Cárdenas.

«Ya hemos firmado convenios con las empresas mineras, igualmente, para darles protección, tenemos personal desplegado en la mina», afirmó.

De acuerdo con su exposición, durante la mañanera, Lázaro Cárdenas concentra el 22.9 por ciento de las exportaciones de minerales del País, por lo que representa un punto estratégico para el traslado de esos productos.

Morales Ángeles señaló que el objetivo de los dispositivos de seguridad es impedir que organizaciones criminales se apropien de los minerales durante las operaciones vinculadas con su producción y transporte.

«En este momento no hemos tenido reporte de incidencia, con eso logramos que los criminales no se apropien de los minerales», aseguró.

Al presentar un reporte del Plan Michoacán, el Almirante detalló protección al sector minero se suma a las operaciones de seguridad que Marina realiza en el puerto de Lázaro Cárdenas para combatir el contrabando, el tráfico de drogas, armas y sustancias químicas, así como otras actividades ilícitas.

Según el Secretario, la dependencia también proporciona seguridad a las cadenas logísticas que trasladan productos agrícolas desde las zonas de producción hasta las instalaciones portuarias.

Morales Ángeles informó que Marina mantiene desplegados mil 300 elementos operativos y 61 vehículos en Michoacán, además de embarcaciones, helicópteros, equipos de inteligencia y unidades de operaciones especiales.

El despliegue comprende instalaciones portuarias, zonas costeras y puntos estratégicos de las actividades económicas de la entidad, de acuerdo con la presentación del funcionario.