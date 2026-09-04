Benito Jiménez Agencia Reforma

Zacatecas, México: La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte, luego de que el Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser de alta energía para derribar tres aeronaves no tripuladas empleadas para vigilar a las autoridades en la zona fronteriza.

El titular de Defensa, Ricardo Trevilla, reveló este viernes el tamaño del dispositivo mexicano para enfrentar vuelos irregulares de drones y aseguró que hasta ahora ha dado resultados.

«Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con eso estamos obteniendo buenos resultados», afirmó durante la mañanera presidencial.

El General descartó, sin embargo, que México mantenga negociaciones con Estados Unidos para incorporar el sistema de «rayo láser» utilizado recientemente por las fuerzas estadounidenses.

«No, no, no hemos platicado de eso», respondió.

«Hasta el momento, no hemos entrado en pláticas en ello».

El antecedente ocurrió las noches del 25 y 26 de agosto, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense detectó e inhabilitó tres drones en territorio de Estados Unidos, en la zona colindante con Tamaulipas.

Para neutralizarlos, fuerzas estadounidenses utilizaron un sistema láser de alta energía, tecnología militar diseñada para detectar, seguir y derribar aeronaves no tripuladas.

Defensa informó posteriormente que los tres aparatos tenían características comerciales y, de acuerdo con la información proporcionada por Estados Unidos, eran utilizados por traficantes de personas para vigilar los movimientos de las autoridades.

Trevilla sostuvo este viernes que existe intercambio permanente de información con las fuerzas estadounidenses sobre este tipo de vuelos.

«En tema de los drones también ha existido una coordinación muy buena, se comparte información», indicó.

«Lo que nos han dicho ellos es que son drones comerciales; más que nada los utiliza la gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes».

El uso de drones constituye, sin embargo, una herramienta cada vez más extendida entre organizaciones criminales mexicanas. Además de labores de vigilancia y trasiego, grupos delictivos los han modificado para transportar y lanzar explosivos contra fuerzas de seguridad y organizaciones rivales.

El fenómeno ha adquirido especial relevancia por el incremento de ataques con explosivos en México. En los últimos años se han documentado drones cargados con artefactos, minas terrestres y vehículos bomba en entidades afectadas por disputas del crimen organizado.

En la frontera, México y Estados Unidos mantienen desde el 5 de febrero de 2025 las denominadas operaciones concurrentes o «espejo»: reconocimientos simultáneos en los que las fuerzas de cada país patrullan exclusivamente dentro de su territorio para combatir el tráfico de drogas y armas.

Trevilla recordó que del lado mexicano están desplegados 10 mil elementos de la Guardia Nacional, además de 3 mil militares.

El jefe de Defensa reportó que desde febrero de 2025 la Operación Frontera Norte acumula 14 mil 270 detenidos, 9 mil 829 armas aseguradas y cerca de 2 millones de cartuchos decomisados.

También reportó 9.4 toneladas de cocaína y 53.6 toneladas de metanfetamina aseguradas, así como cerca de 2 mil 300 laboratorios y áreas de concentración de drogas sintéticas localizados.