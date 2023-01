Llama la Asociación de Mujeres Empresarias Mexicanas a las autoridades federales de hacer un frente contra la inseguridad que se vive en Zacatecas, ante el éxodo de empresarias de aquella entidad hacia Aguascalientes, señaló su presidenta, Erika Muñoz Vidrio.

La representante de MEMAC reconoció que a últimas fechas socias de esta agrupación evitan ir a Zacatecas por lo complicado que está en materia de seguridad. Afirmó que la situación ha provocando éxodo de mujeres empresarias de aquella entidad hacia Aguascalientes. “Están llegando al estado las que tienen posibilidad de establecerse aquí, pero la gran mayoría no lo puede hacer”.

Apuntó que existe una fuerte problemática en aquella entidad vecina ya que hay cobro de piso para las empresarias y ante ello, las mujeres no se sienten seguras. “Hemos visto incluso que llegan estas personas y golpean a la vista de todos”.

Comentó que de las socias de MEMAC, un 20% debe ir hacia la entidad vecina por negocios o porque tiene familia allá, aunado a que la situación de inseguridad que se vive, limita que puedan crecer o expandirse hacia allá.

Estableció que recientemente la directora de Desarrollo Económico y Agropecuario de Fresnillo, Zacatecas, se acercó a MEMAC para pedir el apoyo para las mujeres de aquella demarcación. “Estamos haciendo la vinculación porque nos pide el apoyo para las mujeres que están en Fresnillo porque está complicada la situación. Estamos platicando a ver en conjunto qué podemos hacer para apoyarla, porque les es muy complicado para ellas abrir su establecimiento y no tienen la posibilidad de salirse de su estado”.

Por lo anterior, hizo un atento llamado a las autoridades federales para que implementen medidas de seguridad eficaces, ya que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona, y a que de los impuestos que se pagan haya inversión en carreteras seguras. “El llamado a las autoridades también es en el tema de conectividad porque hay carreteras con zonas que los delincuentes saben que ahí no tienen señal, las cuales ya están detectadas, entonces pedimos que se trabaje en esa solución, que lleguemos a tener más conectividad en la mayoría de los tramos carreteros para pedir auxilio”.