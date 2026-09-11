Los despidos injustificados constituyen uno de los principales motivos de las demandas laborales, mientras que uno de los mayores problemas para los patrones surge cuando carecen de documentación suficiente para acreditar las circunstancias que llevaron a rescindir una relación de trabajo, señaló Alfredo Vargas, secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en Aguascalientes.

Durante su participación en la sesión mensual de la asociación Mujeres Empresarias Mexicanas, explicó que una empresa puede considerar que un trabajador incurrió en una conducta que amerita la rescisión de la relación laboral, pero, si no logra demostrar lo ocurrido, su posición puede debilitarse durante un juicio.

Ante ello, el secretario recomendó establecer procedimientos internos para documentar cualquier incidencia y mantener expedientes que permitan reconstruir los hechos. Los patrones deben conservar contratos, registros de asistencia, reglamentos interiores, manuales y actas administrativas. Explicó que la documentación ordenada resulta de gran utilidad durante la etapa de conciliación, obligatoria en los procedimientos laborales, pues permite a la empresa acudir a la negociación con elementos para sustentar su posición.

Alfredo Vargas recordó que la reforma laboral de 2019 modificó el sistema de justicia laboral al trasladar los procedimientos de las juntas de conciliación y arbitraje a los juzgados laborales, además de agilizar los procesos. Sin embargo, aclaró que la rapidez de los juicios no elimina la responsabilidad de las empresas de mantener en orden su documentación.

Advirtió que la prevención es importante para las micro, pequeñas y medianas empresas debido al impacto económico de una demanda laboral. Incluso cuando la rescisión esté justificada, existen conceptos laborales que deben cubrirse, por lo que una controversia puede generar presión financiera.