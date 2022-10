Frida Andrade Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía (SE), la subsecretaria de Comercio Exterior y negociadora del T-MEC, Luz María de la Mora, fue obligada a renunciar.

De acuerdo con expertos, el cambio podría leerse como un endurecimiento de la postura mexicana en las negociaciones entre México, EU y Canadá, como parte del proceso de consultas bajo el marco del T-MEC por el desacuerdo respecto a la política energética mexicana.

De no lograr un acuerdo durante las consultas, se iniciaría un panel de controversias, que de perderse, generaría un daño comercial para México pues sus socios establecerían medidas de «castigo», como aranceles a los productos mexicanos.

Alejandro Luna, socio de Santamarina y Steta advirtió que tras la salida de De la Mora podría darse este endurecimiento en las negociaciones.

Para Ana Leroy, colaboradora para México en The Economist Intelligence Unit, este cambio es más grave que el de la propia ex Secretaria Tatiana Clouthier y otros tres funcionarios de alto nivel.

La semana pasada, Tatiana Clouthier renunció como titular de la Secretaría de Economía, y fue sustituida por Buenrostro, ex jefa del SAT.