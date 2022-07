Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO-El cuerpo del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez fue velado ayer en una agencia funeraria de la Ciudad de México, a donde sólo se dieron cita familiares y algunos amigos cercanos.

El polémico ex Mandatario priista falleció la noche del viernes en su casa de Cuernavaca, Morelos.

Hoy será cremado hoy el Panteón Español y sus cenizas descansarán en un monumento en la casa familiar de San Jerónimo, donde están los restos de su esposa, María Esther Zuno, y sus hijos Álvaro y Rodolfo.

Aunque personal de seguridad impidió el acceso a la prensa, en la sala funeraria permanecieron sólo hijos y nietos del ex Presidente.

Entre los que acudieron a dar sus condolencias está Sergio García Ramírez, quien fue subsecretario de Gobernación con el ex Mandatario, y Everardo Moreno, quien trabajó en la oficina de Hugo Cervantes del Río, ex secretario particular de Echeverría, y quien fuera Subprocurador de Justicia durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

También llegó el abogado Juan Velásquez, quien fue defensor del ex Presidente en los procesos que se le abrieron en el Gobierno de Vicente Fox por las masacres del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, y quien colaboró en un libro de próxima aparición sobre los logros del Gobierno echeverrista.

De la vieja guardia priista, partido en el que militó el ex Mandatario, sólo llegó Jorge de la Vega Domínguez, ex líder tricolor que fue Director de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) en el sexenio de Echeverría.

Para García Ramírez, murió un hombre dedicado a crear instituciones y hacer obras.

«Fue un hombre constructor de grandes instituciones del México moderno, es lo que hay que rescatar. Hay huella de lo que hizo en todo el país en lo físico y en lo institucional», mencionó.

Tras dar sus condolencias, el abogado Juan Velázquez dijo que para él Echeverría fue un amigo muy entrañable y un «gran Presidente».

Sostuvo que además murió exonerado de las acusaciones en su contra por las masacres de estudiantes de 1968 y 1971, y que esa es la verdad jurídica.

«Mientras que la gente de la calle lo responsabiliza, particularmente de los hechos del 2 de octubre del 68 de Tlatelolco, el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de 3 años y medio, y de un expediente de más de 100 mil hojas, lo exoneró. Entonces, pues esa es una realidad judicial en contra de una leyenda, por decir, urbana», dijo.

Por la mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador externó sus condolencias en su cuenta de Twitter.

«En nombre del Gobierno de México envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, Presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976», escribió.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, emitió en redes un mensaje: «Mis condolencias a la familia del ex Presidente de México, Luis Echeverría Álvarez. Descanse en paz».

El 17 de enero pasado, Echeverría festejó sus 100 años. Su última aparición pública fue el 16 de abril de 2021 en las inmediaciones del Estadio Universitario, donde hizo fila en silla de ruedas para que le aplicaran la segunda dosis de la vacuna contra Covid-19.

