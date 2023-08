Uriel Vélez, Miriam García y Perla Martínez Agencia Reforma

MONTERREY, NL.- En medio de exigencias de justicia, el panista Ricardo Flores Suárez, director jurídico del Congreso local, fue despedido ayer en una ceremonia luctuosa a la que acudieron Fiscales, magistrados, Diputados, líderes de partidos y Alcaldes.

Durante un homenaje, el féretro con el cuerpo del abogado fue colocado en el centro del vestíbulo del Congreso, entre ramos de flores blancas y fotografías suyas.

La Diputada local Lilia Olivares exigió justicia para «Cubi», como le llamaban sus amigos al también ex legislador federal, asesinado el lunes en San Nicolás.

También se dirigió a su esposa María del Rosario de la Rosa, y a sus hijos Alba, Jared y Fausto.

«Siéntanse orgullosos, porque Ricardo Flores Suárez ha dejado un legado inspirador», les dijo.

«Por nuestro amigo Cubi, exigimos a las autoridades que su caso no quede impune, que los lamentables casos de mucha gente que hemos perdido por la inseguridad tampoco queden impunes. Exigimos justicia y un ya basta a este clima de violencia».

Se realizaron 28 guardias de honor, la primera encabezada por Pedro Arce, Fiscal General interino; Javier Garza y Garza, Fiscal Anticorrupción; Arturo Salinas, presidente del Poder Judicial; Heriberto Treviño, coordinador del PRI; Carlos de la Fuente, coordinador panista, y Marlene Benvenutti, en representación de la CEDH.

Al final hubo un minuto de aplausos y, poco antes de mediodía, la caravana fúnebre partió al cementerio Jardines del Descanso, en La Rioja.

«Fue un hombre extraordinario que me dejó muchos buenos recuerdos», dijo su hijo Jared en al panteón.

«No hay que temer nada, nuestra familia va a seguir adelante».

La despedida había iniciado horas antes, con una misa en las Capillas Marianas, en San Pedro, a la que asistieron políticos y familiares.