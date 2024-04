Jacqueline Ponce Leon Agencia Reforma

CDMX. – Distinguida, elegante y muy simpática, así recordó Maribel Guardia a Lorena Velázquez, quien murió el pasado jueves.

*»Era muy simpatiquísima, con un gran sentido del humor, siempre estaba contenta, pero cuando se enojaba que Dios te amparara. Era encantadora y la disfruté mucho», dijo Guardia a su llegada al velatorio donde la despidieron allegados.

*Guardia señaló que seguramente Velázquez ya se encontró con su fallecido hijo, Julián.

«Sé que Lorena ahorita está en el cielo pasándola bomba, está al lado de Dios y ya le dije que me saludara a mi Julián».

*Ambas actrices convivieron en telenovela juvenil Niña de mi Corazón, en 2010, así como en la obra de teatro Arpías, en 2018, con la que hicieron gira por toda Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos.

*»Aunque no me gusta ya venir a los velorios porque ya saben la razón, era mi obligación estar aquí y darle respeto a su vida, a la amistad que me regaló, a todos los consejos que me dio siempre y, sobre todo, los momentos tan lindos que me hizo disfrutar a su lado», dijo Guardia.