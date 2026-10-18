CDMX.- A casi un mes del fallecimiento de su hijo Presley Gerber, la supermodelo Cindy Crawford reapareció en redes sociales para dedicarle un emotivo homenaje y agradecer las muestras de cariño recibidas por su familia.

Crawford compartió una fotografía en blanco y negro del joven modelo, quien murió el pasado 20 de septiembre, a los 27 años, en un centro de rehabilitación de adicciones en California.

“Nos sentimos muy bendecidos por haber tenido a Presley en nuestras vidas durante 27 años. Es un alma dulce y hermosa que amó y es amada, ahora y siempre”, expresó en un mensaje firmado también por su esposo, Rande Gerber, y su hija Kaia.

La familia destacó la bondad y vulnerabilidad con las que Presley enfrentó la vida, además de agradecer el respaldo de familiares, amigos y desconocidos durante este periodo de duelo.

Por su parte, Kaia Gerber publicó una despedida dedicada a su hermano mayor, a quien describió como su mejor amigo, protector y compañero inseparable.

“Estoy aprendiendo cómo amarte cuando no puedo verte”, escribió la modelo y actriz, quien reconoció el profundo vacío que dejó su partida.

“Hasta que nos volvamos a encontrar, nuestro dulce muchacho”, concluyó la familia.