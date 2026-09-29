Siete requisitos serán eliminados del trámite para obtener la licencia de conducir en Aguascalientes, como parte de las acciones de simplificación administrativa implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entre los documentos que dejarán de solicitarse se encuentra el comprobante de domicilio, mientras que la CURP dejará de aparecer como exigencia independiente, pues ahora se contempla dentro de la identificación oficial que deberá presentar el solicitante.

También se eliminan varias manifestaciones que anteriormente formaban parte del procedimiento. Ya no será necesario declarar que no se padecen enfermedades, padecimientos o condiciones físicas que limiten o impidan conducir vehículos motorizados, ni manifestar el grupo sanguíneo y factor RH.

De igual manera, dejará de requerirse la manifestación de no estar suspendido por una autoridad competente en los derechos para conducir vehículos de motor, así como expresar la voluntad de donar órganos.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor 20 días hábiles después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, este lunes.

También se elimina la obligación de comprobar, mediante documentos y estudios de personalidad emitidos por la autoridad competente, que la persona es apta para ostentar determinadas licencias.

¿Qué sí se tendrá que presentar? Para las modalidades de automovilista y operador, el nuevo esquema establece como requisitos la solicitud de expedición de licencia, aprobar el examen teórico y práctico, presentar identificación oficial con fotografía y CURP, y realizar el pago de derechos.

En el caso de las personas extranjeras, se mantiene la obligación de acreditar su estancia legal en el país. Para las personas con discapacidad, además de la identificación correspondiente, se contempla un certificado de discapacidad que acredite la aptitud para conducir vehículos.