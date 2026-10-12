El Aeropuerto Internacional de Aguascalientes registró 79 mil 700 pasajeros durante septiembre de 2026, lo que representó un incremento del 5.1% respecto al mismo mes del año anterior, cuando contabilizó 75 mil 800 usuarios, de acuerdo con el reporte mensual del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).

El crecimiento estuvo impulsado por el tráfico nacional, que pasó de 49 mil 400 pasajeros en septiembre de 2025 a 53 mil 900 en el mismo mes de este año, lo que representó un aumento del 9.2%. En contraste, el movimiento internacional descendió un 2.5%, al pasar de 26 mil 400 a 25 mil 800 pasajeros.

En el acumulado de enero a septiembre, la terminal aérea sumó 735 mil 800 pasajeros, cifra un 1% superior a los 728 mil 900 registrados durante los primeros nueve meses de 2025.

En este periodo, el tráfico nacional alcanzó los 487 mil 700 usuarios, frente a los 483 mil 200 del año anterior, mientras que el internacional pasó de 245 mil 700 a 248 mil 100 pasajeros, lo que representó un incremento del 1%.

Los resultados de septiembre contrastan con el comportamiento general de los aeropuertos mexicanos operados por GAP, que reportaron una disminución conjunta del 7.3% en el tráfico total de pasajeros respecto al mismo mes de 2025. La empresa atribuyó esta reducción a una menor oferta de asientos por parte de las aerolíneas, principalmente en el mercado nacional.