La aerolínea Viva Aerobús inició operaciones de una nueva ruta directa entre Aguascalientes y Monterrey, con cuatro vuelos semanales en aeronaves con capacidad para 186 pasajeros, lo que ampliará las opciones de conectividad entre ambos centros industriales y comerciales.

El secretario de Turismo del Estado, Mauricio González López, encabezó el arranque de operaciones y destacó que esta conexión permitirá fortalecer el intercambio empresarial, turístico y económico con el norte del país, además de facilitar los viajes familiares.

Los vuelos estarán disponibles los lunes, miércoles, viernes y domingos, en ambos sentidos. Desde Monterrey, las salidas serán los domingos a las 8:00 horas; miércoles y viernes a las 13:14, y lunes a las 14:00 horas. Desde Aguascalientes, los aviones despegarán los domingos a las 10:09 horas; miércoles y viernes a las 15:11, y lunes a las 15:52 horas.

El director del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes, Petros Davutakis Arellano, señaló que la nueva ruta fortalece la oferta aeroportuaria y amplía las alternativas de traslado para los usuarios.

Durante la jornada inaugural llegaron 70 pasajeros de Monterrey y salieron 170 viajeros hacia esa ciudad. Daniel Morales, representante de Viva Aerobús, destacó las oportunidades de conexión con otros destinos nacionales.

La bienvenida incluyó actividades culturales y gastronómicas para promover el Festival de Calaveras 2026. Las tarifas y disponibilidad pueden consultarse en el sitio oficial de la aerolínea.