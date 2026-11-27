Con 388 observaciones financieras, de las cuales 202 están pendientes de solventar, 176 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y probables afectaciones al erario por 6.25 millones de pesos, el Congreso del Estado declaró revisada la totalidad de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025.

De acuerdo con los resultados de las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFAGS), el 52% de las observaciones financieras permanece sin solventar, mientras que los municipios y sus organismos operadores de agua concentran alrededor del 94% de los recursos susceptibles de recuperación.

En el Poder Ejecutivo se realizaron 13 auditorías financieras que generaron 126 observaciones, de las cuales 52 están pendientes de solventar, así como 50 promociones de responsabilidad administrativa y probables recuperaciones por 67 mil 873 pesos.

Las entidades fiscalizadas fueron las secretarías de Finanzas y Obras Públicas, CECyTEA, IDEA, IEA, IIFEA, INAGUA, ISSEA, ISSSSPEA, IVSOP, SIFIA, FIADE y FIDIAR. Otras seis auditorías de desempeño generaron 24 recomendaciones pendientes de atender.

La UAA acumuló cinco observaciones pendientes, cinco promociones de responsabilidad administrativa y probables recuperaciones por 56 mil 610 pesos; el IEE registró ocho observaciones pendientes, seis promociones y probables recuperaciones por 265 mil pesos. El Poder Judicial presentó dos observaciones pendientes, sin afectaciones económicas cuantificadas.

La Comisión de Vigilancia defendió la legalidad del procedimiento y precisó que la aprobación de los dictámenes no elimina las observaciones ni exime de responsabilidades a los entes fiscalizados, por lo que deberán continuar las investigaciones y las acciones resarcitorias correspondientes.

CONCENTRADO GENERAL DE LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS

Entidad fiscalizada Observaciones Solventadas Sin solventar Promociones de responsabilidad Probables recuperaciones Poder Ejecutivo 126 74 52 50 $67,873.00 Municipios y organismos operadores 239 104 135 115 $5,861,161.63 UAA 9 4 5 5 $56,610.00 IEE 9 1 8 6 $265,000.00 Poder Judicial 5 3 2 0 $0.00 TOTAL GENERAL 388 186 202 176 $6,250,644.63

MUNICIPIOS Y ORGANISMOS OPERADORES