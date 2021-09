Óscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon ayer las vías del tren en Morelia y Pátzcuaro, que junto con el de Uruapan suman tres plantones en Michoacán para exigir el pago atrasado de tres quincenas.

Decenas de sindicalizados del grupo “Poder de Base” colgaron pancartas, cruzaron piedras y palos y se instalaron sobre las vías para evitar el paso de trenes en esta entidad.

“Rechazo a la reforma educativa y al pago diferenciado, solución a nuestras demandas”, “No regreso a clases hasta que se paguen 3 quincenas” y “El paro es culpa del Estado”, se leía en algunas de las pancartas.

La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac) reportó que al menos 10 trenes cargados con combustóleo, químicos, acero, cemento y electrodomésticos están varados por el bloqueo.

“La existencia de bloqueos no sólo genera un desabasto de insumos, sino que también se puede registrar el desabasto de mercancías en tiendas de autoservicio, departamentales y en productos químicos”, afirmó Aiemac.

Benjamín Hernández, líder del grupo “Poder de Base”, comentó que la decisión de bloquear más puntos en la entidad se debió al retraso en el pago de las dos quincenas de agosto y la primera de septiembre para 28 mil plazas, así como la promesa incumplida de la Federación de depositarles el dinero necesario.

“Se anuncia desde la semana antepasada que se destinarían casi 3 mil 822 millones de pesos para solventar todos los adeudos a maestros estatales de agosto a diciembre, y que se nos pondría al corriente depositando en 10 días naturales; luego, que en días hábiles y que Hacienda iba a depositar primero mil 500 millones, situación que no se concretó”, dijo vía telefónica.

“Muchos compañeros dicen que le debemos tomar la palabra al Presidente e ir a la Ciudad de México, ya tengo el número de Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana, le mandé mensaje y le dije que somos de Michoacán, pero no ha habido respuesta”.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la CNTE liberar las vías debido a las afectaciones económicas que provocan.

La Aiemac estimó las afectaciones, por cada día de bloqueo, en hasta 50 millones de pesos.