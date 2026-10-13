Habitantes de la colonia Gremial y del fraccionamiento Primavera solicitan la cancelación del permiso de música en vivo del bar Quinta Cruda, al señalar presuntas afectaciones por ruido, riñas y desórdenes los fines de semana, además de cuestionar la atención de sus reportes ante la Dirección de Reglamentos del Municipio de Aguascalientes.

A través de una petición publicada en Change.org, impulsada por Martín Gutiérrez, los residentes solicitan revisar las condiciones bajo las cuales opera el establecimiento, incluida la compatibilidad urbanística, las firmas de conformidad vecinal, los cajones de estacionamiento y el cumplimiento de los horarios autorizados. En caso de detectar irregularidades, plantean que se valore la cancelación de la licencia.

Los promoventes también señalan afectaciones relacionadas con otros establecimientos cercanos, como La Valentina y El Remolino, y piden mantener operativos de vigilancia en la zona, así como evitar nuevas autorizaciones de bares, ampliaciones de horario y giros similares en el área habitacional.

En el documento, los vecinos refieren reportes de música a alto volumen, consumo de alcohol en la vía pública, enfrentamientos y otros incidentes que, aseguran, han alterado la tranquilidad de las familias que habitan el sector. Asimismo, cuestionan la respuesta de las autoridades municipales ante las llamadas de denuncia.

La campaña busca el respaldo ciudadano para que las autoridades revisen el funcionamiento de los establecimientos y atiendan las demandas vecinales. Entre sus principales exigencias se encuentra verificar el cumplimiento de la normativa municipal y determinar si existen elementos que ameriten sanciones administrativas