Fidel Orantes Agencia Reforma

PASADENA, California.- George Washington tuvo la oportunidad de ser rey, pero en lugar de eso escogió ser el primer Presidente de Estados Unidos, puntualiza la historiadora y ganadora del premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin.

La autora de libros como “Lyndon Johnson and the American Dream” y “Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln”, en el cual se basó la cinta homónima nominada al Óscar y protagonizada por Daniel Day-Lewis, aborda por primera vez al llamado “Padre de la Patria” en la miniserie documental Washington.

“Creo que, de verdad, él no quería ser presidente. Sabía que tenía su reputación para siempre y en ese entonces la reputación era lo más importante, no como celebridad, sino cómo quería ser recordado con el paso del tiempo. Todos los padres fundadores lo creían.

“Pero también creo que consideraba que la presidencia podía deshacer eso porque era una nación complicada y podría suceder que todo se cayera en pedazos. Aun así se sintió un poco obligado porque decían que sólo él podía ser el presidente”, comparte la escritora, en entrevista.

Sin embargo, la producción, que History emitirá desde hoy y hasta este domingo, a las 22:35 horas, no se trata de una oda al prócer, a la figura del billete de un dólar, sino de una exploración profunda y personal del nacido en Virginia en 1732.

“El objetivo era iniciar cuando era joven, mostrarlo en situaciones difíciles, echando todo a perder pero aprendiendo de esos errores hasta convertirse en ese gran líder”, agrega la historiadora.

Narrada por el actor Jeff Daniels (The Newsroom), quien, casualmente, encarnó al personaje en la cinta para televisión The Crossing, y tejiendo extractos de las cartas de Washington, testimonios de notables expertos (como el ex Presidente Bill Clinton) y escenas dramáticas protagonizadas por el actor británico Nicholas Rowe (The Crown), la miniserie desmenuza la vida de un héroe pocas veces abordado en el medio audiovisual.

“Me fascinaba el personaje porque querían presentarlo viendo sus defectos. Todos sus logros son incuestionables, pero lo que no se sabe tanto es el lado vulnerable, inseguro, que no necesariamente fue el que se conoció cuando peleó por su país.

“Ya que se emitió en EU, puedo decir que no complace a todos, porque la gente no quiere ver frágiles a sus héroes”, reconoce Rowe, en entrevista por videollamada.

Para su interpretación del personaje en tres épocas distintas (juventud, mediana edad y adulta), el actor sólo pudo leer una biografía; el resto del trabajo provino de los guiones escritos por Matthew Ginsburg y Jeremiah Murphy, y la dirección de Roel Reiné.

“No me voy a parecer a él ni montaré a caballo, como él, pero si puedo aproximarme a la esencia del hombre y tener un poco de autoridad mezclada con vulnerabilidad, tal vez estoy a mitad de camino. El maquillaje, estar en el set y ponerme los diferentes vestuarios me ayudó bastante”.

Y es que hoy más que nunca, sostiene el actor, es necesario humanizar y bajar del pedestal a todas esas figuras históricas mostrando sus atributos y sus debilidades.

“Si la gente ve Washington se quedará con la sensación de que ojalá hubiese alguien al timón de Estados Unidos, que tuviera la paciencia y dedicación a la causa que él tenía”, opina Rowe.

ASÍ LO DIJO

“Sentí que estuve en una montaña rusa durante cinco semanas, pero amé el personaje. Me encantó estar metido en eso, y esos retos son muy emocionantes. Fue un regalo tener este papel”.

Nicholas Rowe, actor