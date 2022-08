Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no se está hundiendo, lo que se hunde es la Ciudad, aseguró el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica A.C. (CIMA).

La semana pasada, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se evalúa construir de nuevo o apuntalar la Terminal 2 porque presenta fallas estructurales.

Sin embargo, Jesús Navarro Parada, presidente CIMA, aseguró que la T2 está perfectamente cimentada y no se ha hundido ni un milímetro, ya que fue construida con una técnica de cimentación con pilas a roca madre, lo que implica que sea sostenida con pilas de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Explicó que tanto el edificio terminal de la T2 como el soporte del tren que conecta con la T1 fueron construidos con dicha técnica, en la que se excava y perfora hasta llegar a la roca madre, una capa de tierra que es firme y dura.

Para cada pila que sostiene la Terminal, se hizo un hoyo hasta llegar a la roca madre, a los cuales les colocaron tubos de acero que fueron rellenados de concreto.

«Quiere decir que el edificio está perfectamente anclado al suelo, no se mueve. Ahora, hay que recordar que la ciudad se hunde 10 a 12 centímetros por año y todas las colonias aledañas. La terminal está en su lugar», dijo.

Navarro Parada destacó que el El Ángel de la Independencia está construido con esa misma técnica.

Explicó que con el paso de los años se le han puesto escalones por hundimiento de la Ciudad, lo que también le ha permitido soportar sismos fuertes como el de 1985 y 2017.

Al referirse a la salas de espera y a las posiciones de contacto de los aviones, destacó que estos se construyeron con la técnica de pilotes de fricción, lo que hace que esté ligeramente flotante el edificio, y como está flotante se está bajando con el terreno.

Navarro Parada recordó que los aeropuertos a nivel mundial se construyen en terrenos sólidos, fangosos, a la orilla del mar o incluso dentro de él, pero que son temas que la ingeniería puede resolver.

Para ejemplo esta el aeropuerto de Ámsterdam, Schiphol, construido sobre el pantano y que tiene muchos años operando, destacó.

«El AICM ha estado más de 50 años, y donde fue edificado es el mismo terreno donde estaría el aeropuerto de Texcoco, cualquiera que vea un mapa antiguo vería que es lo mismo. Así que el tema del terrero la ingeniería moderna lo resuelve», puntualizó.

El presidente de CIMA indicó que hay T2 para rato, siempre y cuando se le dé el mantenimiento que requiere.