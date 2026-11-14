Desmiente cineasta irregularidades en ‘Manos Negras’

María Fernanda Torres Cortes Agencia Reforma

CDMX.- El cineasta Xavier “Xavi” Sala rechazó las acusaciones de presunto maltrato y explotación de una menor de 13 años durante el rodaje de Manos Negras, película que dirige y produce en Veracruz.

La controversia surgió tras una denuncia anónima recibida por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) el 22 de octubre, en la que se señalaron jornadas extenuantes, ensayos prolongados y falta de acompañamiento psicológico durante escenas sensibles.

Sala aseguró que la participación de la menor cuenta con autorización materna, que las jornadas laborales no superan ocho horas y que existe supervisión psicológica y de una coordinadora de intimidad.

También señaló que el DIF de Actopan inspeccionó la producción sin ordenar su suspensión. Habitantes y participantes de las comunidades involucradas respaldaron al director.

Por su parte, IMCINE mantiene abierto el seguimiento del caso y solicitó documentación para verificar el cumplimiento de los lineamientos del programa FOCINE, sin emitir todavía una resolución definitiva.