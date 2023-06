Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 21-Jun-2023 .-Pese a la alerta en el sistema eléctrico que emitió el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es de rutina y no hay dificultad.

En la mañanera, López Obrador aseguró que «no hay problema».

-¿Qué le respondería al Cenace?, se le preguntó.

«Que no hay ningún problema, ellos lo saben, nosotros somos los primeros interesados en saber lo que está sucediendo porque imagínense que hay apagones. Entonces no hay todavía nada y ya están con este alarmismo, entonces además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, yo les digo no hay problema», respondió AMLO.

«Es de rutina, porque hay un margen de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada».

-¿Está garantizado el servicio?, se le insistió.

«Claro, sin problema», reiteró.

REFORMA publicó este miércoles que la demanda de electricidad en todo el País, por las altas temperaturas, provocó que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) declarara anoche «estado operativo de alerta» del sistema eléctrico.

El Mandatario federal dijo que es manipulación, que se exagera y se miente.

«Nos dan la oportunidad de mostrar cómo exageran y cómo mienten», acusó.

Aprovecho para arremeter contra la clase media que, afirmó, es muy manipulable.

«Es un sector de clase media, aspiracionista, bastante desinformado, muy manipulable, aunque se creen que tienen mayores niveles académicos y pueden ser hasta doctores, intelectuales, pero están muy desinformados y además son muy conservadores, muy reaccionarios», tronó.

López Obrador descartó que en el norte del País haya problemas de servicio eléctrico y afirmó que la falta de luz en Huetamo, Michoacán, es un hecho aislado.

«No ha sido una situación generalizada, a ver, Guantánamo, no es Guantánamo, Huetamo, en la Tierra Caliente de Michoacán, sí», indicó.