Tres sujetos señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada a cometer fraudes mediante la venta de vehículos seminuevos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, tras una investigación de la Policía Cibernética.

Los sospechosos, identificados como Luis N., Marco N. y Lorenzo N., fueron capturados en calles del fraccionamiento Exejido Ojocaliente, luego de que las autoridades detectaran un esquema de engaños contra personas interesadas en adquirir automóviles.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados instalaban establecimientos temporales para ofrecer vehículos seminuevos y atraer compradores. Una vez que recibían el dinero, presuntamente incumplían con la entrega de las unidades, la devolución de los pagos o la conclusión de los trámites pactados.

Para evitar que los afectados pudieran localizarlos y exigir la devolución de su dinero, los sospechosos cambiaban constantemente de domicilio y razón social, con lo que continuaban operando bajo una nueva identidad comercial.

Tras las detenciones, la Policía Cibernética hizo un llamado a quienes hayan realizado pagos o trámites con establecimientos de este tipo y no hayan recibido respuesta, para que reúnan contratos, comprobantes de transferencias, conversaciones y anuncios relacionados con las operaciones.

Las posibles víctimas pueden solicitar orientación mediante el WhatsApp 449 346 2341 o al teléfono 449 910 2055, extensiones 6605, 1710 y 1711. También está disponible el correo policia.cibernetica@aguascalientes.gob.mx.

Las investigaciones continuarán a cargo de la autoridad ministerial, que determinará las responsabilidades legales de los detenidos.